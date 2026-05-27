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„War heartbroken“

Angela Merkel gab Kaulitz-Zwillingen einen Korb!

Society International
27.05.2026 15:00
Bill und Tom Kaulitz (am Bild mit ihren Tokio-Hotel-Kollegen) sind enttäuscht über die ...
Bill und Tom Kaulitz (am Bild mit ihren Tokio-Hotel-Kollegen) sind enttäuscht über die Podcast-Absagen von Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel.(Bild: APA-Images / dpa / Philipp von Ditfurth)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bill und Tom Kaulitz haben sich enttäuscht über die Absagen von Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel auf Einladungen in ihren Podcast gezeigt. „Da haben wir so richtig mal einen Korb bekommen diese Woche“, sagte Tom Kaulitz in dem Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“, in dem die beiden Musiker die Woche Revue passieren lassen.

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Tom Kaulitz fragte seinen Zwillingsbruder, ob man immer noch Fan sein könne, „nachdem man so eine Backpfeife (Ohrfeige, Anm.) kriegt“.

Bill Kaulitz antwortete: „Ich war heartbroken.“ Er sei richtig traurig gewesen. „Das hätte man auch netter machen können.“ Schließlich habe er immer viel Werbung für Angela Merkel gemacht, auch als sie noch Kanzlerin gewesen sei. Nach eigenen Angaben hatten die Brüder seit Jahren versucht, Kontakt zu Merkel aufzubauen, sie in ihren Podcast eingeladen, aber nie eine Antwort erhalten.

Bill und Tom Kaulitz haben bei Angela Merkel kein Glück.
Bill und Tom Kaulitz haben bei Angela Merkel kein Glück.(Bild: APA/dpa/Henning Kaiser)

Bill Kaulitz: „Sie hat ja Humor“
Im Interview des WDR Europaforums auf der Medienkonferenz re:publica sollte Merkel vor Publikum zu verschiedenen „Krisenmanager-Jobs“ Stellung beziehen, darunter Managerin der Kaulitz-Brüder. Die hätten sie oft angefragt, sie habe aber noch nie zugesagt, verriet die Ex-Kanzlerin.

Später sollte sie Sätze vervollständigen. Den Satz „In zehn Jahren habe ich die Kaulitz-Brüder“ ergänzte sie mit „immer noch nicht im Podcast besucht“.

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Merkel habe wohl nur eine kecke, freche Antwort geben wollen, mutmaßte Bill Kaulitz. „Sie hat ja Humor.“ Er glaube, dass es für ihn schmerzhafter sei, als es sein sollte. „Sie hat uns mehr verletzt, als sie wollte“, fasste Tom Kaulitz zusammen.

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