Roter Transferkracher: Michorl dockt beim GAK an!

Für GAK entschieden – trotz großer Konkurrenz

Tino Wawra ist natürlich froh, dass es mit einem Transfer nun verspätet geklappt hat: „Mit Peter Michorl gewinnen wir nicht nur einen spielstarken Fußballer, sondern auch eine international erfahrene Persönlichkeit auf und neben dem Platz. Seine fußballerische Geschichte, Führungsqualitäten und seine Konstanz auf hohem Niveau machen ihn zu einer enormen Verstärkung für den GAK. Es erfüllt mich auch mit Stolz, dass wir als GAK mittlerweile so weit sind, auch so einen Spieler von unserem Weg überzeugen zu können – und das trotz großer Konkurrenz.“