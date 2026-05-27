Roter Transferkracher: Michorl dockt beim GAK an!

Eineinhalb Wochen sind nun vorbei, seit der GAK mit einem 3:0 bei BW Linz den Klassenerhalt fixiert hat. Am Mittwoch gab der Klub nun seinen ersten Neuzugang für die neue Saison bekannt. Und mit Peter Michorl zündeten die „Rotjacken“ gleich eine kleine Transferbombe, denn der Mittelfeldspieler bringt reichlich Erfahrung mit.
Der GAK hat seine erste Transferbombe gezündet! Peter Michorl wechselt ablösefrei von Atromitos Athen in die Murmetropole. Der Mittelfeldspieler war bereits im Winter auf dem Radar von Sportchef Tino Wawra, doch die Griechen wollten den 31-Jährigen nicht ziehen lassen. Zuletzt wurde er auch mit Wacker Innsbruck in Verbindung gebracht. Nun hat es geklappt, er unterschrieb beim GAK einen Vertrag bis 2028.
Michorl bringt reichlich Erfahrung mit. Insgesamt absolvierte er 351 Spiele für den LASK – davon unter anderen 193 in der Bundesliga (24 Tore, 52 Vorlagen), 15 in der Europa League oder auch sieben in der Conference League. In der abgelaufenen Saison stand Michorl in 32 von 36 möglichen Partien in Griechenlands höchster Liga auf dem Platz, dreimal fehlte er gelbgesperrt und einmal angeschlagen.
Für GAK entschieden – trotz großer Konkurrenz
Tino Wawra ist natürlich froh, dass es mit einem Transfer nun verspätet geklappt hat: „Mit Peter Michorl gewinnen wir nicht nur einen spielstarken Fußballer, sondern auch eine international erfahrene Persönlichkeit auf und neben dem Platz. Seine fußballerische Geschichte, Führungsqualitäten und seine Konstanz auf hohem Niveau machen ihn zu einer enormen Verstärkung für den GAK. Es erfüllt mich auch mit Stolz, dass wir als GAK mittlerweile so weit sind, auch so einen Spieler von unserem Weg überzeugen zu können – und das trotz großer Konkurrenz.“
Michorl selbst ist auch glücklich, wieder in die Heimat zu wechseln. „Ich bin irrsinnig froh, hier beim Traditionsverein GAK zu sein. Tino Wawra hat sich sehr lange um mich bemüht und deshalb ist mir die Entscheidung, zum GAK zu wechseln, letztlich nicht schwer gefallen. Ich habe die Mannschaft im Frühjahr verfolgt und sehe sehr viel Potential. Ich bin extrem ehrgeizig und hungrig auf diese Aufgabe und freue mich schon darauf, im roten Trikot auflaufen zu dürfen und die Fans zu erleben.“
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