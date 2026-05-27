Red Bull Arena richtet Public Viewing bei WM aus

Die Fußball-WM in Kanada, den USA und Mexiko rückt immer näher. Traditionell finden bei solchen Großereignissen auch immer Public Viewings statt. In Salzburg kann man heuer in der Red Bull Arena gemeinsam mit anderen Fußballfans die WM erleben – allerdings nur das Duell zwischen Argentinien und Österreich (22. Juni, 19 Uhr). Dafür werden zwei großes LED-Leinwände neben dem Spielfeld errichtet. 2500 Besucher finden auf der Westtribüne Platz.