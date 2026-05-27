Red Bull Arena richtet Public Viewing bei WM aus

Während der Auftakt der diesjährigen Fußball-WM immer näher rückt, laufen auch die Planungen für Public Viewings. In Salzburg findet eines in der Red Bull Arena statt. Bis zu 2500 Besucher können dort ein Highlightspiel schauen.
Die Fußball-WM in Kanada, den USA und Mexiko rückt immer näher. Traditionell finden bei solchen Großereignissen auch immer Public Viewings statt. In Salzburg kann man heuer in der Red Bull Arena gemeinsam mit anderen Fußballfans die WM erleben – allerdings nur das Duell zwischen Argentinien und Österreich (22. Juni, 19 Uhr). Dafür werden zwei großes LED-Leinwände neben dem Spielfeld errichtet. 2500 Besucher finden auf der Westtribüne Platz.
Aufgrund der Zeitverschiebung in Amerika findet ein Großteil der WM-Matches in Europa mitten in der Nacht statt. Was ein großes Nachteil für Public Viewings darstellt. Die weiteren beiden Österreich-Partien finden um 6 Uhr (17. Juni gegen Jordanien) und um 4 Uhr (28. Juni gegen Algerien) statt.
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