OMV-Chef Stern warnt vor leeren Gasspeichern

Klimaproteste: Sitzung mehrmals unterbrochen

Der letzte Auftritt des 61-jährigen Steirers auf einer Hauptversammlung verlief recht turbulent. Dafür sorgten Klimaaktivisten. Das Aktionärstreffen musste wegen lauter Gesangseinlagen und Schreien mehrmals unterbrochen werden. Nach vergeblichen Ermahnungen wurden die Aktivisten vom Ordnungsdienst aus dem Saal gebracht. Als die Proteste dennoch nicht abrissen, kommentierte Aufsichtsratschef Lutz Feldmann: „Es ist erstaunlich, welches Energieniveau es bei diesem Wetter noch gibt“, und ließ weitere Störer hinausbringen.