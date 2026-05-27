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Tumulte bei Sitzung

OMV-Chef Stern warnt vor leeren Gasspeichern

Wirtschaft
27.05.2026 14:42
OMV-Chef Alfred Stern
OMV-Chef Alfred Stern(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die geopolitischen Spannungen und der Iran-Krieg haben seit Jahresbeginn zu massiven Verwerfungen im globalen Handel geführt und die Verfügbarkeit von Rohstoffen erheblich eingeschränkt. Der scheidende OMV-Chef Alfred Stern warnt vor diesem Hintergrund vor leeren Gasspeichern in den kommenden Monaten.

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Zwar sei die kurzfristige Versorgung mit Gas gesichert, die eigentliche Herausforderung liege jedoch in den Speicherfüllständen für die kommenden Monate, sagte Stern am Mittwoch bei der Hauptversammlung seines Konzerns in Wien. Europa stehe vor der Aufgabe, diese trotz einer weltweit eingeschränkten Verfügbarkeit von Flüssigerdgas (LNG) ausreichend zu füllen. Dies erfordere Koordination und Marktstabilität, so Stern weiter.

Die geopolitischen Spannungen und der Iran-Krieg haben seit Jahresbeginn zu massiven ...
Die geopolitischen Spannungen und der Iran-Krieg haben seit Jahresbeginn zu massiven Verwerfungen im globalen Handel geführt und die Verfügbarkeit von Rohstoffen erheblich eingeschränkt (im Bild sehen Sie einen mit Flüssiggas gefüllten Tanker).(Bild: AFP/ANDER GILLENEA)

Kritik an staatlichen Markteingriffen
Mit Blick auf die angespannte Lage übte der Manager scharfe Kritik an staatlichen Markteingriffen wie Sondersteuern oder Preisdeckeln. Diese würden das Problem der Knappheit nur verschärfen, statt zusätzliche europäische Energieproduktion zu fördern. Die OMV selbst habe ihre Gasbezüge mittlerweile breit diversifiziert und sei von keinem einzelnen Lieferanten mehr abhängig.

Klimaproteste: Sitzung mehrmals unterbrochen
Der letzte Auftritt des 61-jährigen Steirers auf einer Hauptversammlung verlief recht turbulent. Dafür sorgten Klimaaktivisten. Das Aktionärstreffen musste wegen lauter Gesangseinlagen und Schreien mehrmals unterbrochen werden. Nach vergeblichen Ermahnungen wurden die Aktivisten vom Ordnungsdienst aus dem Saal gebracht. Als die Proteste dennoch nicht abrissen, kommentierte Aufsichtsratschef Lutz Feldmann: „Es ist erstaunlich, welches Energieniveau es bei diesem Wetter noch gibt“, und ließ weitere Störer hinausbringen.

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Im September übernimmt die BP-Managerin Emma Delaney das Ruder beim heimischen Mineralölkonzern. Die designierte OMV-Chefin verwies in einer Grußbotschaft auf ihre Erfahrung mit tiefgreifenden Transformationen in der Branche. In Zeiten großer Veränderungen zählten klare strategische Entscheidungen, deren konsequente Umsetzung und die Fähigkeit, die Belegschaft mitzunehmen, erklärte Delaney.

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