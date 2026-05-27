China experimentiert mit Embryonen im Weltall

Schritt Richtung Weltraum-Zukunft?

Ob aus solchen Experimenten eines Tages konkrete Erkenntnisse für menschliche Schwangerschaften im All gewonnen werden können, ist offen. Klar ist jedoch: Mit dem aktuellen Versuch verschiebt sich die Forschung erneut ein Stück weiter in einen Bereich, der lange Zeit kaum vorstellbar war – die Frage, wie menschliches Leben außerhalb der Erde überhaupt entstehen könnte.