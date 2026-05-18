Zu nahe am Wald: Pilot stürzte mit Gleitschirm ab

Der schwere Unfall ereignete sich kurz vor 17 Uhr. Der 58-Jährige aus Deutschland war mit seinem Gleitschirm gerade im Anflug auf den Landeplatz. „Dabei geriet der Mann aus derzeit unbekannter Ursache zu nahe an die angrenzenden Bäume und blieb an diesen mit seinem Schirm hängen“, schildert die Polizei den Unfall.