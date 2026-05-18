Zu nahe am Wald: Pilot stürzte mit Gleitschirm ab

Ein Paragleiterpilot kam Sonntagnachmittag in Niederau im Tiroler Unterland bei Landeanflug vom Idealkurs ab. Das hatte für den 58-jährigen Mann fatale Folgen. Der Mann stürzte ab.
Der schwere Unfall ereignete sich kurz vor 17 Uhr. Der 58-Jährige aus Deutschland war mit seinem Gleitschirm gerade im Anflug auf den Landeplatz. „Dabei geriet der Mann aus derzeit unbekannter Ursache zu nahe an die angrenzenden Bäume und blieb an diesen mit seinem Schirm hängen“, schildert die Polizei den Unfall.
In der Folge stürzte der Pilot rund sieben Meter in die Tiefe und schlug auf einem Feld auf. Der Deutsche erlitt bei dem Absturz erhebliche Verletzungen. Er wurde vom Team eines Notarzthubschraubers erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus Kufstein geflogen.
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