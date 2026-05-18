Vor Sieg Trauma und andere Probleme überwunden

„Hat mir geholfen, mein Trauma zu verarbeiten“

Ein ganz wichtiger Wegbegleiter von ihr ist Coach Manuel Ruep. Er brachte sie nach körperlichen Problemen wieder auf den richtigen Weg. Auf Instagram dankte sie ihm schon vergangenes Jahr: „Wo andere Trainer nur mangelnde Disziplin sahen, hat er genauer hingeschaut. Sein unermüdlicher Einsatz, wissenschaftlich fundierte Lösungen zu finden, die mir wirklich helfen, meinen Körper zu verändern und ihn lieben zu lernen, ist unübertroffen. Liebe und Geduld waren entscheidend, aber er hat mir auch geholfen, mein Trauma zu verarbeiten, meine Darmprobleme zu lösen, meine Hormonschwankungen zu stabilsieren, meinen Cortisolspiegel zu senken, meinen Stoffwechsel in Schwung zu bringen und mein Verhältnis zum Essen grundlegend zu verändern.“