Vor Sieg Trauma und andere Probleme überwunden

Was für ein emotionaler Sieg! Leonie Harm holte die erste Siegestrophäe ihrer Golfkarriere. Sie ist eine unglaubliche Kämpferin. Als Jugendliche wäre sie beinahe gestorben, als sie von einem betrunkenen Autofahrer erfasst wurde. Aber sie verarbeitete das Trauma und überwand auch andere körperliche Probleme.
Das Unglück ereignete sich, als Harm 15 war. Als sie vor der Schule zum Joggen unterwegs war, fuhr sie ein alkoholisierter Lenker mit einer Geschwindigkeit von rund 70 km/h an. Leonie erlitt einen Schädel-Basis-Bruch, im Gehirn hatten sich Hämatome gebildet. Die Ärzte versetzten sie in ein künstliches Koma, die damalige Schülerin schwebte in Lebensgefahr. Aber Leonie kämpfte sich zurück.
Nun feierte sie beim Amundi German Masters in Winsen ihren ersten Profi-Turniersieg. Die heute 28-Jährige erklärte: „Ich bin gerade ein bisschen emotional überfordert. Es freut mich riesig, dass ich es über die Linie gebracht habe.“
„Hat mir geholfen, mein Trauma zu verarbeiten“
Ein ganz wichtiger Wegbegleiter von ihr ist Coach Manuel Ruep. Er brachte sie nach körperlichen Problemen wieder auf den richtigen Weg. Auf Instagram dankte sie ihm schon vergangenes Jahr: „Wo andere Trainer nur mangelnde Disziplin sahen, hat er genauer hingeschaut. Sein unermüdlicher Einsatz, wissenschaftlich fundierte Lösungen zu finden, die mir wirklich helfen, meinen Körper zu verändern und ihn lieben zu lernen, ist unübertroffen. Liebe und Geduld waren entscheidend, aber er hat mir auch geholfen, mein Trauma zu verarbeiten, meine Darmprobleme zu lösen, meine Hormonschwankungen zu stabilsieren, meinen Cortisolspiegel zu senken, meinen Stoffwechsel in Schwung zu bringen und mein Verhältnis zum Essen grundlegend zu verändern.“
„All denen da draußen Mut machen“
Ich poste das nicht, um anzugeben. Ich hoffe, diese Achterbahnfahrt der Gefühle kann all denen da draußen Mut machen, die das Gefühl haben, fünfmal so hart zu arbeiten und trotzdem nur halb so viel Fortschritt bei ihren Fitness- und Gesundheitszielen zu sehen. Dein Körper ist dein Zuhause und es lohnt sich, sobald du den richtigen, ganzheitlichen Weg gefunden hast, mit deinem Körper zusammenzuarbeiten, anstatt ständig gegen ihn anzukämpfen.“
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