Clinch um Kindergartengesetz neu: Streiks drohen

2,2 Quadratmeter pro Kind

Gruppen können durch die Novelle auf bis zu 27 Kinder anwachsen (derzeit sind 22 Kinder die Maximalzahl in der Steiermark). Eine Überschreitung in Ausnahmefällen soll nur noch durch den Träger – ohne Bewilligung des Landes – möglich sein. Bei Neubauten oder Gruppenerweiterungen sind künftig weniger Bewegungsräume vorgeschrieben, Freispielflächen müssen nicht mehr zwingend direkt neben einer Einrichtung liegen. Laut Expertinnen habe das mehr Aufwand für das Personal und weniger Möglichkeiten für Kinder zur Folge.