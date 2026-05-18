„Inakzeptabel!“ Aufregung bei Rapid nach Schuhwurf

„Er gibt uns Qualität, hervorragender linker Fuß, gut bei Standards, kann aus der Distanz abziehen!“ Das erwartete sich Rapids Trainer Johannes Hoff Thorup von Yusuf Demir. Dessen Geschichte ja bekannt ist: einstiges Wunderkind, die Chance bei Barça, der Katastrophen-Wechsel zu Galatasaray – verlorene Jahre. In Graz war der noch immer erst 22-Jährige wieder fit genug für Rapids Startelf. Erstmals seit dem 4. September 2022 beim 1:0 in Altach, seinem Goldtor.