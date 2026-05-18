Österreich legt den besten WM-Start seit 1947 hin

Routinier Bernd Wolf brachte es auf den Punkt: „Ich bin megastolz auf jeden Einzelnen, wir haben solch eine geile Truppe.“ Der Verteidiger stellte zugleich klar: „Nur weil wir zwei Spiele gewonnen haben, geben wir uns noch lange nicht zufrieden. Es wäre schade, wenn wir nun sagen, es ist gegessen, passt schon so. Wir wollen vielmehr weiter zeigen, was in uns steckt.“ Mit Lettland (am Dienstag um 16.20 Uhr), Vize-Weltmeister Schweiz (Mittwoch, 16.20 Uhr) sowie Deutschland, Finnland und Weltmeister USA warten nun andere Kaliber: „Jetzt kommen die big Boys auf uns zu – das gibt uns die Möglichkeit, mit der Aufgabe nochmals zu wachsen.“