Fabio (18): Der Firmen-Chef aus dem Jugendzimmer

Ein Schüler gründete mit 18 Jahren sein eigenes Geschäft, nachdem er eine spezielle Marktnische fand: Fabio Winkelbauer bedient die starke Nachfrage Jugendlicher, die jetzt gerne mit Zweitaktern herumknattern.
Der Hype um kultige 125er-Zweitakter-Motorräder bei der Jugend ließ einen jungen Mann zu einem der jüngsten Unternehmer im Burgenland werden. Fabio Winkelbauer aus Güssing ist 18 Jahre alt und besucht die vierte Klasse der HAK Stegersbach. Ende April gründete er ein freies Gewerbe im Fahrzeughandel und importiert Maschinen des Typs KTM 125 EXC von Italien nach Österreich.
Junge zahlen gut für Zweitakter
Sein Geschäftsmodell zur frühen Selbstständigkeit kam mit der starken Nachfrage nach den Maschinen in der Jugendszene, wie Winkelbauer erklärt: „Ich fahre selber gern Motorrad. Als ich gesehen habe, wie beliebt die Zweitakter bei den jungen Leuten ab 16 sind, habe ich meine Marktnische gesehen. Die Bikes verkaufen sich mit Preisen zwischen 8000 und 12.000 Euro.“ Und das für gebrauchte Gefährte.
Transporter war nötig
Fabio braucht als Unternehmer nur das Wissen um Import-Papiere und Zulassungen sowie einen Transporter, mit dem er die Maschinen nach Österreich überstellt: „Das Kapital dafür habe ich mir erspart, indem ich früh in Aktien investierte, dabei haben mir die Eltern geholfen“. Die Fahrzeuge findet er auf Online-Plattformen.
Weitere Tipps bekommt Fabio von der Wirtschaftskammer, die ihm Kontakte und den Austausch mit anderen Jungunternehmern ermöglicht. Ein österreichweites Treffen von Jungunternehmern findet etwa im September in Oberwart mit über 600 Teilnehmern statt. In den vergangenen zehn Jahren schnellte die Zahl der „Gründer“ unter 20 Jahren österreichweit von 360 Personen auf 981, also rund drei Prozent. Der durchschnittliche Gründer ist im Burgenland aber 41 Jahre alt. Die meisten Firmen-Gründungen erfolgen erst zwischen dem 30. und dem 40. Lebensjahr, was teils mit der beruflichen Ausbildung (Meisterprüfung, Befähigungsprüfung) zusammenhängt.
Früh Praktika gemacht
Fabio schnupperte auch aufgrund seiner Ausbildung an der HAK Stegersbach in die Berufswelt: „Ich habe mich schon im Rahmen meiner Praktika früh mit praktischen Erfahrungen beschäftigt.“ Er meint, dass man an seiner Schule vermutlich gar nichts von seiner Selbstständigkeit weiß, obwohl sie offenbar dafür auch den Grundstein legte. Denn unternehmerisches Denken steht hier mit einem „Start-up-Schwerpunkt“ am Lehrplan.
Langfristig plant Fabio seinen eigenen Online-Shop: „Ich möchte dann auch Motorradteile und Zubehör anbieten.“ Um das Ziel zu erreichen, muss er seine Zeit neben der Schule gut managen, verzichtet aufs Ausgehen und wird seine Sommerferien statt mit Urlaub mit Arbeit verbringen. Rechnet sich dieses Kleinunternehmertum für den jungen Mann? Nächstes Jahr hat er schließlich auch noch Matura. Fabio ist unverdrossen: „Natürlich wird das stressig und die Matura hat nächstes Jahr Priorität. Mir geht es aber auch darum, unternehmerische Erfahrung zu sammeln.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.