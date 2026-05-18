Fabio (18): Der Firmen-Chef aus dem Jugendzimmer

Weitere Tipps bekommt Fabio von der Wirtschaftskammer, die ihm Kontakte und den Austausch mit anderen Jungunternehmern ermöglicht. Ein österreichweites Treffen von Jungunternehmern findet etwa im September in Oberwart mit über 600 Teilnehmern statt. In den vergangenen zehn Jahren schnellte die Zahl der „Gründer“ unter 20 Jahren österreichweit von 360 Personen auf 981, also rund drei Prozent. Der durchschnittliche Gründer ist im Burgenland aber 41 Jahre alt. Die meisten Firmen-Gründungen erfolgen erst zwischen dem 30. und dem 40. Lebensjahr, was teils mit der beruflichen Ausbildung (Meisterprüfung, Befähigungsprüfung) zusammenhängt.