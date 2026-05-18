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Früher Gründer

Fabio (18): Der Firmen-Chef aus dem Jugendzimmer

Burgenland
18.05.2026 06:00
KTM-Zweitakter überstellt Fabio Winkelbauer seit Kurzem mit einem eigenen Transporter von ...
KTM-Zweitakter überstellt Fabio Winkelbauer seit Kurzem mit einem eigenen Transporter von Italien nach Österreich.(Bild: F. Winkelbauer, ZVg)
Porträt von Bettina Mader
Von Bettina Mader

Ein Schüler gründete mit 18 Jahren sein eigenes Geschäft, nachdem er eine spezielle Marktnische fand: Fabio Winkelbauer bedient die starke Nachfrage Jugendlicher, die jetzt gerne mit Zweitaktern herumknattern.

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Der Hype um kultige 125er-Zweitakter-Motorräder bei der Jugend ließ einen jungen Mann zu einem der jüngsten Unternehmer im Burgenland werden. Fabio Winkelbauer aus Güssing ist 18 Jahre alt und besucht die vierte Klasse der HAK Stegersbach. Ende April gründete er ein freies Gewerbe im Fahrzeughandel und importiert Maschinen des Typs KTM 125 EXC von Italien nach Österreich.

Junge zahlen gut für Zweitakter
Sein Geschäftsmodell zur frühen Selbstständigkeit kam mit der starken Nachfrage nach den Maschinen in der Jugendszene, wie Winkelbauer erklärt: „Ich fahre selber gern Motorrad. Als ich gesehen habe, wie beliebt die Zweitakter bei den jungen Leuten ab 16 sind, habe ich meine Marktnische gesehen. Die Bikes verkaufen sich mit Preisen zwischen 8000 und 12.000 Euro.“ Und das für gebrauchte Gefährte.

Transporter war nötig
Fabio braucht als Unternehmer nur das Wissen um Import-Papiere und Zulassungen sowie einen Transporter, mit dem er die Maschinen nach Österreich überstellt: „Das Kapital dafür habe ich mir erspart, indem ich früh in Aktien investierte, dabei haben mir die Eltern geholfen“. Die Fahrzeuge findet er auf Online-Plattformen.

Sein Hobby, Motorradfahren, brachte Fabio Winkelbauer dazu, selber Unternehmer zu werden.
Sein Hobby, Motorradfahren, brachte Fabio Winkelbauer dazu, selber Unternehmer zu werden.(Bild: F. Winkelbauer, ZVg)

Weitere Tipps bekommt Fabio von der Wirtschaftskammer, die ihm Kontakte und den Austausch mit anderen Jungunternehmern ermöglicht. Ein österreichweites Treffen von Jungunternehmern findet etwa im September in Oberwart mit über 600 Teilnehmern statt. In den vergangenen zehn Jahren schnellte die Zahl der „Gründer“ unter 20 Jahren österreichweit von 360 Personen auf 981, also rund drei Prozent. Der durchschnittliche Gründer ist im Burgenland aber 41 Jahre alt. Die meisten Firmen-Gründungen erfolgen erst zwischen dem 30. und dem 40. Lebensjahr, was teils mit der beruflichen Ausbildung (Meisterprüfung, Befähigungsprüfung) zusammenhängt.

Früh Praktika gemacht
Fabio schnupperte auch aufgrund seiner Ausbildung an der HAK Stegersbach in die Berufswelt: „Ich habe mich schon im Rahmen meiner Praktika früh mit praktischen Erfahrungen beschäftigt.“ Er meint, dass man an seiner Schule vermutlich gar nichts von seiner Selbstständigkeit weiß, obwohl sie offenbar dafür auch den Grundstein legte. Denn unternehmerisches Denken steht hier mit einem „Start-up-Schwerpunkt“ am Lehrplan.

Fabio Winkelbauer in der Freizeit auf einem seiner Motorräder
Fabio Winkelbauer in der Freizeit auf einem seiner Motorräder(Bild: F. Winkelbauer, ZVg)

Langfristig plant Fabio seinen eigenen Online-Shop: „Ich möchte dann auch Motorradteile und Zubehör anbieten.“ Um das Ziel zu erreichen, muss er seine Zeit neben der Schule gut managen, verzichtet aufs Ausgehen und wird seine Sommerferien statt mit Urlaub mit Arbeit verbringen. Rechnet sich dieses Kleinunternehmertum für den jungen Mann? Nächstes Jahr hat er schließlich auch noch Matura. Fabio ist unverdrossen: „Natürlich wird das stressig und die Matura hat nächstes Jahr Priorität. Mir geht es aber auch darum, unternehmerische Erfahrung zu sammeln.“ 

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