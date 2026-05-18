Herzog: „Der LASK-Titel tut der ganzen Liga gut!“

Wer den größten Anteil an diesem Erfolg hat, versteht sich von selbst: Didi Kühbauer! Fehler darf man machen, aber man muss die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Dass man Didi zum LASK zurückgeholt hat, war entscheidend. Unter Joao Sacramento wäre so ein Erfolg nicht möglich, nicht einmal vorstellbar gewesen. Didi hätte schon letzte Saison mit Wolfsberg fast das Double geholt. Umso mehr freut es mich, wenn man für einen guten Job belohnt wird. Er philosophiert nicht viel herum, sondern macht die Spieler stärker. Wer bei ihm nicht mitzieht, ist sofort weg. Mit seiner Leidenschaft gibt er auch den Teamspirit vor, steckt alle an. Mit Sascha Horvath und Sasa Kalajdzic hatte der LASK aber nicht nur die besten Einzelspieler, sondern dann auch das beste Kollektiv.