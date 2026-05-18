Didi singt ins ORF-Mikro: Wilde Partynacht in Linz

Dietmar Kühbauer gehört nun zu jenen zehn Fußballern, die als Spieler und Trainer österreichischer Meister wurden. Auf der Meister-Party zeigte „Don Didi“, dass er nicht nur herausragend coachen, sondern auch richtig gut feiern kann. Als der Song „We Are The Champions“ aus den Musikboxen ertönte, sang der 55-Jährige mit purer Leidenschaft ins Mikro von Reporter Dennis Bankowsky, der gerade für den ORF im Einsatz war.