Didi singt ins ORF-Mikro: Wilde Partynacht in Linz

Es gab kein Halten mehr! Der erste Meistertitel nach 61 Jahren wurde vom LASK am Sonntagabend gebührend gefeiert. Erfolgstrainer Didi Kühbauer legte an der Seite eines ORF-Reporters eine sehenswerte Gesangseinlage hin. Und auch seine Schützlinge machten die Nacht zum Tag.
Rasch haben sich die LASK-Akteure nach der Tellerübergabe und den ersten Feierlichkeiten in Wien (3:0 gegen die Austria) in die Heimat aufgemacht, um am Vorplatz der Linzer Raiffeisen Arena die lang ersehnte Rückkehr auf den Bundesliga-Thron ausgiebig zu zelebrieren. Tausende schwarz-weiße Anhänger empfingen ihre Helden mit lautstarken „Doublesieger“-Gesängen und läuteten eine lange Partynacht ein. Andres Andrade und Co. ließen sich feiern – hier zu sehen im Video:
Dietmar Kühbauer gehört nun zu jenen zehn Fußballern, die als Spieler und Trainer österreichischer Meister wurden. Auf der Meister-Party zeigte „Don Didi“, dass er nicht nur herausragend coachen, sondern auch richtig gut feiern kann. Als der Song „We Are The Champions“ aus den Musikboxen ertönte, sang der 55-Jährige mit purer Leidenschaft ins Mikro von Reporter Dennis Bankowsky, der gerade für den ORF im Einsatz war.
Didi Kühbauers Gesangseinlage im Video:
„Schönster Tag“ für LASK-Kapitän
LASK-Kapitän Sascha Horvath sprach vom „schönsten Tag“ seiner Karriere. Neben der Meisterschaft hatte man bereits Anfang Mai auch den Triumph im ÖFB-Pokal gefeiert. „Doublesieger samma“, schrieben die Linzer in den sozialen Medien. Eine Saison für die Geschichtsbücher!
Kühbauer: „Das würde ich dann wohl nicht mehr miterleben“
Bis tief in die Nacht hinein wurde in Linz gefeiert. Kein Wunder, denn der Traum aller Schwarz-Weißen ging nach Jahrzehnten voller sportlicher und finanzieller Berg- und Talfahrten endlich in Erfüllung.
Weitere 61 Jahre bis zum nächsten Meistertitel sollen diesmal aber nicht vergehen. „Zum Glück war ich heute dabei, denn das würde ich dann wohl nicht mehr miterleben“, scherzte Kühbauer.
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