Dara holt ESC-Gold für das Armenhaus Europas

Abstieg im Ranking seit Zusammenbruch des Kommunismus

Die Bevölkerung ist seit 1990 von neun auf sieben Millionen geschrumpft. Das Land ist von Korruption und Armut geplagt. Die politischen Verhältnisse sind instabil. In fünf Jahren fanden acht Parlamentswahlen statt. Das ist nicht zuletzt dem Einfluss Russlands zu verdanken. Ende April haben die Bulgaren den früheren Staatschef Rumen Radew zum neuen Regierungschef gewählt. Der Ex-General gilt als Russland-freundlich, hat aber der „Korruption und Oligarchie“ den Kampf angesagt.