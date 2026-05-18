Kulinarische USA-Reise: Erster Foodtruck im Lungau

Zwei Nachbarn aus dem Lungauer Taurachtal hatten unabhängig voneinander eine Idee: Sie wollen mit einem Foodtruck den Flair der Route 66 auf die Route 99 (Katschbergstraße, B99) bringen. Die ersten Burger und Wraps gibt‘s bereits – genauso wie Erweiterungspläne ...
Der Flair soll ein wenig an die Route 66 in den USA erinnern. Direkt neben der Katschberg Straße (B99) werden seit 1. Mai Burger, Wraps, Toast, Eis und Co. serviert. Kunstrasen wurde vor dem Foodtruck ausgelegt, Sitzgruppen produziert.
Die beiden Chefs sind eigentlich Nachbarn. Sie führen beide ein Unternehmen in unmittelbarer Umgebung, Robert Wieland eine Baggerfirma, Bernhard Graggaber ein Autohaus. „Wir hatten unabhängig voneinander die gleiche Idee.“ Sie freuen sich jetzt schon über einen großen Andrang. Graggaber: „Uns geht es um gute Qualität. Die Lebensmittel beziehen wir aus der Umgebung.“ Wieland ergänzt: „Es gibt sonst im Taurachtal ja nichts in der Art. Wir wollten eine Lücke schließen.“
Willkommen ist jeder – vom Biker bis zu den Arbeitern aus der Umgebung, die in der Mittagspause nicht viel Zeit haben. Mittels Katalog-Funktion auf Whatsapp könnten Hungrige gleich direkt bestellen und das Essen abholen. Der Foodtruck soll sich zu einem ganzjährigen Treffpunkt entwickeln. „Jetzt schauen wir einmal, wie es anläuft“, sagen die Chefs und tüfteln auch schon an einer Überdachung für die Sitzplätze vor dem Foodtruck.
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