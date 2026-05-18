Kulinarische USA-Reise: Erster Foodtruck im Lungau

Willkommen ist jeder – vom Biker bis zu den Arbeitern aus der Umgebung, die in der Mittagspause nicht viel Zeit haben. Mittels Katalog-Funktion auf Whatsapp könnten Hungrige gleich direkt bestellen und das Essen abholen. Der Foodtruck soll sich zu einem ganzjährigen Treffpunkt entwickeln. „Jetzt schauen wir einmal, wie es anläuft“, sagen die Chefs und tüfteln auch schon an einer Überdachung für die Sitzplätze vor dem Foodtruck.