Tausende evakuiert
Tote bei Erdbeben der Stärke 5,2 in Südchina
In Südchina hat sich in der Nacht auf Montag (Ortszeit) ein Erdbeben der Stärke 5,2 ereignet. Mindestens zwei Menschen sind gestorben, eine weitere Person wurde Montagfrüh noch vermisst. Das Erdbeben wurde in der Stadt Liuzhou registriert.
Der staatliche Fernsehsender CCTV berichtete, bei den Todesopfern handle es sich um ein Ehepaar, einen 63-jährigen Mann und eine 53-jährige Frau. Die Suche nach der vermissten Person dauerte demnach an. Die chinesischen Behörden berichteten, dass 13 Gebäude eingestürzt seien. Mehr als 7000 Menschen wurden aus dem Gebiet in Sicherheit gebracht.
Auf Aufnahmen waren Menschen zu sehen, die aus Hochhäusern flohen. Rettungskräfte und Spürhunde suchten in den Trümmern nach Überlebenden. Laut chinesischen Medien konnte ein 91-jähriger Mann gerettet werden. Ein Bild zeigt ihn auf einer Bahre, von mehreren Einsatzkräften umringt.
Hier sehen Sie Aufnahmen von den zerstörten Gebäuden:
Erdbeben sind in China relativ häufig. Im Jänner 2025 kamen bei einem schweren Beben in der abgelegenen Region Tibet mindestens 126 Menschen ums Leben.
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