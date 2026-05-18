Tote bei Erdbeben der Stärke 5,2 in Südchina

Auf Aufnahmen waren Menschen zu sehen, die aus Hochhäusern flohen. Rettungskräfte und Spürhunde suchten in den Trümmern nach Überlebenden. Laut chinesischen Medien konnte ein 91-jähriger Mann gerettet werden. Ein Bild zeigt ihn auf einer Bahre, von mehreren Einsatzkräften umringt.



Hier sehen Sie Aufnahmen von den zerstörten Gebäuden: