So hoch ist laut WHO das Hantavirus-Risiko

So hätten die Passagierinnen, Passagiere und Besatzungsmitglieder inzwischen das Schiff verlassen und Kontrollmaßnahmen würden umgesetzt. Man werde die Lage weiter genau beobachten, teilte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Sonntagabend mit. Das Kreuzfahrtschiff soll am Montagvormittag im niederländischen Hafen Rotterdam anlegen. Dort sollen die 27 letzten Menschen von Bord gehen, darunter 25 Besatzungsmitglieder und zwei medizinische Kräfte. Die „MV Hondius“ wird vom niederländischen Reiseveranstalter Oceanwide Expeditions betrieben.