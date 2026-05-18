Bein verfing sich in Bike: So geht’s Sturz-Opfer

Nach der Diagnose von Alex Marquez (Wirbel-Bruch) gibt es nun auch Neuigkeiten rund um das zweite Sturz-Opfer des Grand Prix von Katalonien: Johann Zarco (Honda), dessen Bein sich im Motorrad von Francesco Bagnaia verfangen hatte, zog sich Bänderverletzungen sowie eine Fraktur des Knöchels zu.