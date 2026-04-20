Wenn die Galle staut: Schwere Folgen für die Leber

Auch chronische, durch Fehlfunktion des Immunsystems verursachte Lebererkrankungen – die primär biliäre Cholangitis (PBC) und primär sklerosierende Cholangitis (PSC) – können laut den Experten zu einem Gallenstau führen. PBC zerstört kleine Gallengänge in der Leber (betrifft oft Frauen mittleres Alter), während PSC die großen Gallengänge innerhalb und außerhalb der Leber durch Entzündungen verengt (häufig bei jüngeren Männern, oft in Zusammenhang mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen).