Titel sichert dem LASK auch fünf Millionen Euro

Nach 61 Jahren wieder

Das alles wird dem LASK relativ egal sein. Die Schwarz-Weißen aus Linz sind nach 61 Jahren zurück auf dem Fußball-Thron. Das Team von Trainer Dietmar Kühbauer gewann am Sonntag in der letzten Bundesliga-Runde bei der Wiener Austria 3:0 (1:0) und kürte sich zum zweiten Mal zum österreichischen Meister. Wie auch 1965 darf der Linzer Traditionsklub das Double bejubeln. Damals gab‘s aber noch keine fünf Millionen von der UEFA. Schon gar nicht in Euro.