Kühbauer unter Tränen: „Der wichtigste Mensch!“

Auch bei Samuel Adeniran traf Kühbauer scheinbar den richtigen Ton. „Er hat uns sehr gut geführt. Er glaubt an uns als Team und als Spieler. Und er hat uns Selbstvertrauen gegeben – das Selbstvertrauen, auf den Platz zu gehen, einfach Fußball zu spielen und Spaß daran zu haben. Ich glaube, das ist die beste Art, Fußball zu spielen: einfach so zu spielen, wie man es als Kind getan hat, und Spaß daran zu haben. Ich glaube, dass er eine sehr gute Mentalität und viel Selbstvertrauen in die Mannschaft gebracht hat“, meinte der US-Amerikaner.