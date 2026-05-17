WM-Silber! „Das muss jetzt ein wenig sacken“

Prettner: „Das ist natürlich überragend“

„Es ist immer extrem super, wenn man bei einer Weltmeisterschaft eine Medaille holen kann – weil es ja doch der Ziel-Event ist, an dem alle immer top-ausgerüstet antreten. Dass wir es dieses Jahr so gut umsetzen konnten, ist natürlich überragend. Wir freuen uns extrem. Ganz realisiert haben wir es noch nicht. Die ganze Woche hat sich sehr gut angefühlt. Die Bedingungen hier, mit etwas mehr Wind, liegen uns einfach. Wir haben dann mit den beiden Race-Wins am Eröffnungstag schon viel Drive für die restliche Regatta mitnehmen können. Und dann haben wir uns nicht viele Fehler erlaubt, sind konstant gesegelt und hatten einfach Spaß am Attackieren – und das hat uns die Silbermedaille ermöglicht“, kommentiert Keanu Prettner den größten Erfolg seiner Karriere.