Premiere! Kiteishvili holt Goldenen Schuh

Der Georgier kürte sich in seinem bereits achten Jahr in Österreich erstmals zum Torschützenkönig der Liga. Mit insgesamt 15 Treffern sicherte sich Kiteishvili Platz eins in der Schützenliste. Damit kann sich der 29-Jährige zumindest etwas über die verpasste Titelverteidigung mit dem SK Sturm hinwegtrösten.