Premiere! Kiteishvili holt Goldenen Schuh

Kleine Wiedergutmachung nach dem verpassten Meistertitel! Otar Kiteishvili darf sich über eine ganz besondere Auszeichnung freuen.
Der Georgier kürte sich in seinem bereits achten Jahr in Österreich erstmals zum Torschützenkönig der Liga. Mit insgesamt 15 Treffern sicherte sich Kiteishvili Platz eins in der Schützenliste. Damit kann sich der 29-Jährige zumindest etwas über die verpasste Titelverteidigung mit dem SK Sturm hinwegtrösten.
Zweite Auszeichnung
Für den Mittelfeldspieler ist es die nächste persönliche Auszeichnung innerhalb weniger Tage. Erst in der Vorwoche war Kiteishvili bereits zum dritten Mal in Folge zum besten Spieler der Bundesliga gewählt worden.
Konkurrenten wie Kingstone Mutandwa kamen nicht mehr an den Georgier heran. Der Angreifer hält bei 14 Saisontoren und konnte Kiteishvili nicht mehr von der Spitze verdrängen.
Wichtig dabei: Treffer im Europacup-Play-off der Bundesliga fließen seit mittlerweile zwei Jahren nicht mehr in die Wertung um die Torjägerkrone ein.
Auch wenn es für Sturm am Ende „nur“ zur Vizemeisterschaft reichte – Kiteishvili setzte seiner starken Saison damit dennoch die persönliche Krone auf.
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