ÖHB-Männer verpassen mit 30:30 in Polen WM-Ticket

Wie zuletzt 2023 keine WM-Teilnahme der ÖHB-Männer

Den bisher letzten Sieg gegen die Polen gab es für die Österreicher damit weiter am 30. Juni 2003 in der EM-Qualifikation mit einem 30:24, das Rückspiel ging aber damals zu hoch verloren, weshalb es auch da die Polen zur Endrunde schafften. Es war das zweite Unentschieden in der Länderspiel-Geschichte gegen diesen Gegner, 18 Partien gingen verloren und sechs wurden gewonnen. Seit 2019 wurde zum insgesamt erst zweiten Mal die Qualifikation für ein Großereignis verpasst, das passierte seither auch für die WM 2023.