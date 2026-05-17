Willkommen im Klub! Didi Kühbauer ist der Zehnte

Entsprechend seiner langjährigen Rückennummer als Spieler ist Didi Kühbauer auch jetzt auch in einem ganz speziellen, elitären Zirkel die Nummer zehn: Der LASK-Chefcoach ist seit heute der zehnte Mann, der in der Geschichte der Bundesliga (seit 1974) als Spieler wie auch als Trainer Meister wurde. Und das ausgerechnet zum „30er“.
Ja, es ist ziemlich genau 30 Jahre her, dass Didi Kühbauer erstmals den Meisterteller Richtung Himmel stemmte. Am 1. Juni 1996 gewann Rapid mit Spielmacher – und Nummer zehn – Didi Kühbauer am Rasen des brodelnden Happel-Stadions in einem denkwürdigen „Finale“ gegen Sturm Graz mit 2:0. Für Kühbauer die vorläufige Krönung seiner damaligen Karriere.
Zum „30er“ machte sich „Don Didi“ jetzt selbst ein Jubiläumsgeschenk, indem er als Cheftrainer mit dem LASK auch den Titel abstaubte – ein Kunststück, das zuvor in der Bundesliga-Geschichte nur neun höchst prominenten Persönlichkeiten gelungen war.
Thomas Parits
Als Spieler Meister: (FK Austria Wien – 1968/69, 1969/70,) Ab Bundesliga: 1977/78, 1978/79
Als Trainer Meister: FK Austria Wien – 1984/85
Herbert Prohaska
Als Spieler Meister: FK Austria Wien – 1975/76, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1983/84, 1984/85, 1985/86
Als Trainer Meister: FK Austria Wien – 1990/91, 1991/92
Heribert Weber
Als Spieler Meister: SK Rapid Wien – 1981/82, 1982/83, 1986/87, 1987/88, Austria Salzburg – 1994
Als Trainer Meister: SV Austria Salzburg – 1996/97
Walter Schachner
Als Spieler Meister: FK Austria Wien – 1978/79, 1979/80, 1980/81
Als Trainer Meister: Grazer AK – 2003/04
Josef Hickersberger
Als Spieler Meister: (FK Austria Wien – 1968/69, 1969/70,) Ab Bundesliga: SK Rapid Wien – 1981/82
Als Trainer Meister: SK Rapid Wien – 2004/05
Peter Pacult
Als Spieler Meister: FC Swarovski Tirol – 1988/89, 1989/90
Als Trainer Meister: SK Rapid Wien – 2007/08
Franco Foda
Als Spieler Meister: Sturm Graz – 1997/98, 1998/99
Als Trainer Meister: SK Sturm Graz – 2010/11
Peter Stöger
Als Spieler Meister: FK Austria Wien – 1990/91, 1991/92, 1992/93; SK Rapid Wien – 1995/96
Als Trainer Meister: FK Austria Wien – 2012/13
Adi Hütter
Als Spieler Meister: SV Salzburg – 1993/94, 1994/95, 1996/97
Als Trainer Meister: Red Bull Salzburg – 2014/15
Seit heute ist die Anzahl der Klub-Mitglieder zweistellig. Dank Didi Kühbauer.
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