Willkommen im Klub! Didi Kühbauer ist der Zehnte

Entsprechend seiner langjährigen Rückennummer als Spieler ist Didi Kühbauer auch jetzt auch in einem ganz speziellen, elitären Zirkel die Nummer zehn: Der LASK-Chefcoach ist seit heute der zehnte Mann, der in der Geschichte der Bundesliga (seit 1974) als Spieler wie auch als Trainer Meister wurde. Und das ausgerechnet zum „30er“.