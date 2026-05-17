Völlig geschmacklos!
Badegäste posieren auf totem „Timmy“ für Selfie
Gerade erst herrscht die traurige Gewissheit, dass Buckelwal „Timmy“ tot ist, doch von einem „Ruhe in Frieden“ kann keine Rede sein. Badegäste kletterten auf den toten Walkörper und fotografierten sich dabei. Diese Aktion ist nicht nur geschmacklos, sondern auch ziemlich gefährlich.
Am Samstag hatten die Behörden bestätigt, dass es sich bei dem toten Wal vor der dänischen Insel Anholt um den bekannten Buckelwal „Timmy“ handelt. Von einem „Ruhe in Frieden“ kann allerdings keine Rede sein. Denn Badegäste stellten sich am Sonntag auf den Kadaver und machten dabei Selfies.
Diese Aktion ist ohne Frage menschlich völlig daneben und extrem gefährlich. Im Inneren des verwesenden Wals kann sich Gas bilden, das über die dicke Haut nicht entweichen kann – im schlimmsten Fall explodiert der Kadaver deswegen, wie Experten eindringlich warnen. Zudem besteht Gesundheitsgefahr, denn der tote Meeressäuger könnte Krankheiten in sich tragen, die auch auf Menschen übertragbar sind.
In den sozialen Medien ist die Empörung über die rücksichtslosen Badegäste groß:
„Sicherheitsabstand“ einhalten
Behörden hatten mehrmals davor gewarnt, sich dem toten Tier zu nähern. Die dänische Umweltbehörde betonte gegenüber der „Bild“-Zeitung noch einmal, dass man das „beträchtliche Interesse an diesem speziellen Wal“ verstehe. Trotzdem sei es enorm wichtig, dass Schaulustige einen „Sicherheitsabstand“ zu dem Kadaver einhalten.
Was passiert jetzt mit „Timmy“?
Der Körper von „Timmy“ liegt derzeit vor der dänischen Insel Anholt – nun liegt die Verantwortung bei den dänischen Behörden. Sie müssen entscheiden, was mit dem Kadaver des Buckelwals geschehen soll. Konkrete Pläne für eine Bergung oder eine Autopsie gebe es derzeit allerdings noch nicht, hieß es. „Er behindert niemanden und nichts da draußen, also muss eine Verlegung auf Kosten der Deutschen erfolgen“, brachte es Morten Abildstrøm von der dänischen Naturschutzbehörde auf den Punkt.
„Timmys“ Geschichte
- Buckelwal „Timmy“ wurde Anfang März erstmals in der Ostsee gesichtet. Am 23. März strandete er vor dem Timmendorfer Strand, konnte sich mehrmals befreien, strandete jedoch immer wieder.
- Zuletzt lag der junge Meeressäuger vor der Insel Poel, von wo ihn eine private Initiative per Lastkahn Richtung Nordsee brachte.
- Am 2. Mai wurde „Timmy“ freigelassen, danach verlor sich seine Spur. Ein am Wal angebrachter GPS-Sender lieferte keine Daten.
- Am Donnerstag wurde vor der dänischen Insel Anholt ein toter Wal entdeckt – seit Samstag ist klar, dass es „Timmy“ ist.
Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus kündigte an, mit der dänischen Behörde besprechen zu wollen, was nun mit „Timmy“ passieren soll. Es seien auch Gespräche mit der privaten Rettungsinitiative geplant, berichetet die „Bild“. Unterdessen nimmt die Natur ihren Lauf. Am Samstag hatten sich schon Möwen über den toten Walkörper hergemacht. Am Sonntag waren die Spuren davon auf dem Kadaver schon deutlich zu sehen.
Rettungsaktion trotzdem ein „Erfolg“
Obwohl es für „Timmy“ kein Happy End nach seiner Rettung gab, verteidigen Minister Backhaus und die private Initiative die Rettungsaktion. Die Initiative gab dem Wal „eine letzte Chance, die Freiheit und die Gesundheit wiederzuerlangen“, sagte Backhaus laut der „Bild“. Auch Experten hätten nicht ausschließen können, dass „Timmy“ überlebt.
Tierärztin Jenna Wallace, die extra aus Hawaii eingeflogen worden war, nannte die Rettungsaktion einen „Erfolg“. Der Wal sei im Ozean gestorben „und blieb nicht allein im Schlamm im flachen Wasser feststecken, was ein viel schlimmeres Schicksal gewesen wäre“, schrieb sie auf Facebook. Wallaces Berufskollegin Anne Herrschaft sagte gegenüber News5: „Ich glaube, er durfte nochmal frei sein und tief tauchen.“
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