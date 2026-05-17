Badegäste posieren auf totem „Timmy“ für Selfie

Was passiert jetzt mit „Timmy“?

Der Körper von „Timmy“ liegt derzeit vor der dänischen Insel Anholt – nun liegt die Verantwortung bei den dänischen Behörden. Sie müssen entscheiden, was mit dem Kadaver des Buckelwals geschehen soll. Konkrete Pläne für eine Bergung oder eine Autopsie gebe es derzeit allerdings noch nicht, hieß es. „Er behindert niemanden und nichts da draußen, also muss eine Verlegung auf Kosten der Deutschen erfolgen“, brachte es Morten Abildstrøm von der dänischen Naturschutzbehörde auf den Punkt.