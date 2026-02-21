Vorteilswelt
Bei Schlaflosigkeit

Schlafmittel: medizinisch sinnvoll oder riskant?

Regeneration & Schlaf
21.02.2026 16:00
Nicht einschlafen zu können belastet auf Dauer Körper und Psyche.
Nicht einschlafen zu können belastet auf Dauer Körper und Psyche.(Bild: stokkete - stock.adobe.com)
Porträt von Monika Kotasek-Rissel
Von Monika Kotasek-Rissel

Schlaflose Nächte zerren an Nerven, Stimmung und Leistungsfähigkeit. Doch wann ist die Einnahme von Schlafmitteln wirklich sinnvoll – und wann nicht? Dr. Michael Saletu erklärt, welche Risiken unterschätzt werden, wie lange man Medikamente einnehmen darf und welche Therapie meist die bessere Lösung ist.

Schlafstörungen gehören zu den häufigsten Gesundheitsproblemen – und der Griff zur Tablette ist oft schnell getan. Wir haben daher mit dem Wiener Schlafmediziner und Neurologen Dr. Michael Saletu gesprochen und das Thema „Schlafmittel“ genauer unter die Lupe genommen.

Regeneration & Schlaf
21.02.2026 16:00
