Schlafmittel: medizinisch sinnvoll oder riskant?

Schlaflose Nächte zerren an Nerven, Stimmung und Leistungsfähigkeit. Doch wann ist die Einnahme von Schlafmitteln wirklich sinnvoll – und wann nicht? Dr. Michael Saletu erklärt, welche Risiken unterschätzt werden, wie lange man Medikamente einnehmen darf und welche Therapie meist die bessere Lösung ist.