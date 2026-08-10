Wiener Polizist erfasst mit Motorrad Mädchen (15)

Dramatischer Unfall am Sonntagnachmittag im Wiener Bezirk Favoriten: Eine 15-Jährige wurde von einem Polizei-Motorrad erfasst und zu Boden geschleudert. Der Teenager wurde schwer verletzt.
Gegen 16.45 Uhr war ein Polizist mit seinem Motorrad auf der Laaer-Berg-Straße im Zuge eines Einsatzes mit Blaulicht und Sirene unterwegs.
Plötzlich betrat die 15-Jährige die Straße, der Polizist konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und erfasste das Mädchen. Die Fußgängerin wurde zu Boden geschleudert und blieb schwer verletzt liegen.
Die Berufsrettung Wien übernahm die Erstversorgung des Mädchens. Anschließend wurde die 15-Jährige ins Spital gebracht. Es bestand keine Lebensgefahr.
Der Polizeibeamte erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, er konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.
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