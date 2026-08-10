Schwer verletzt: E-Scooter-Fahrer (12) rast in Pkw

Im 12. Wiener Bezirk passierte am Sonntagnachmittag ein folgenschwerer E-Scooter-Unfall. Dabei raste ein 12-Jähriger viel zu schnell in ein entgegenkommendes Auto. Der Jugendliche erlitt schwere Verletzungen.
In der Jägerhausgasse in Wien-Meidling ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 12-jähriger E-Scooter-Lenker aus bis lang ungeklärter Ursache frontal mit einem entgegenkommenden Pkw kollidierte.
Mit voller Wucht zu Boden geschleudert
Der Jugendliche, der laut ersten Erkenntnissen keinen Helm trug, wurde durch den Aufprall zu Boden geschleudert und erlitt mehrere schwere Verletzungen. Durch die Berufsrettung Wien wurde er notfallmedizinisch versorgt und anschließend in den Schockraum eines Spitals gebracht.
Bursche nicht in Lebensgefahr
Es bestand keine Lebensgefahr für den Jugendlichen. Weitere Erhebungen des Verkehrsunfallkommandos der Landesverkehrsabteilung Wien sind im Gange.
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