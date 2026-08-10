Schwer verletzt: E-Scooter-Fahrer (12) rast in Pkw

Mit voller Wucht zu Boden geschleudert

Der Jugendliche, der laut ersten Erkenntnissen keinen Helm trug, wurde durch den Aufprall zu Boden geschleudert und erlitt mehrere schwere Verletzungen. Durch die Berufsrettung Wien wurde er notfallmedizinisch versorgt und anschließend in den Schockraum eines Spitals gebracht.