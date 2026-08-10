Die Villa Mutter: Meisterwerk des Understatements

In seiner Serie „Alte Häuser und ihre Geschichte“ nimmt sich der Schriftsteller Robert Schneider heute einem in Vorarlberg einmaligen Gebäude an: der Villa Mutter in Feldkirch.
Wenn man auf der dicht befahrenen Reichsstraße durch Feldkirch-Levis fährt, kann man sie leicht übersehen. Von mächtigen, uralten Bäumen flankiert, erhebt sich dort die Fassade einer roten Backsteinvilla aus der Mitte des 19. Jahrhunderts – die Villa Mutter. Sie gehört zu einer Reihe von denkmalgeschützten Ensembles, die sich links und rechts der ehemaligen Bahnhofstraße als steinerne Zeugen eines neuen, durch Industrie zu Wohlstand gelangten Bürgertums verewigt haben.
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