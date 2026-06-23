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Mega-Ausfall bei Bahn

In ganz Deutschland stehen die Züge still!

Deutschland
23.06.2026 23:01
Nichts geht mehr, hieß es am Dienstagabend in Deutschland. Wie viele Reisende an Bahnhöfen oder ...
Nichts geht mehr, hieß es am Dienstagabend in Deutschland. Wie viele Reisende an Bahnhöfen oder in Zügen festsitzen, ist nicht bekannt.(Bild: APA-Images / dpa / Christoph Reichwein, Krone KREATIV)
Porträt von Heike Reinthaller-Rindler
Porträt von Elena Mayrhofer
Von Heike Reinthaller-Rindler und Elena Mayrhofer

In ganz Deutschland fahren derzeit keine Züge – Grund ist eine Großstörung des digitalen Bahnfunks. Die Folge: Im gesamten Bundesgebiet müssen Regional- und Fernzüge seit etwa 22 Uhr in Bahnhöfen warten oder versuchen, einen zu erreichen. Laut der Bahn-Chefin ist allerdings noch nicht einmal die Ursache für den Mega-Ausfall bekannt.

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Zunächst hieß es, dass von den Zugausfällen nur Bayern betroffen sei. Ein Sprecher der Deutschen Bahn: „Aufgrund einer ‌bundesweiten IT-Störung, welche die internen Kommunikationskanäle betrifft, ist der Zugverkehr in Bayern nur stark eingeschränkt bis gar nicht möglich.“ Schnell aber wurde klar, dass dies für das gesamte Bundesgebiet gilt.

Alle Züge wurden an den Bahnhöfen zurückgehalten oder sollten an einer geeigneten Stelle warten, bis eine sichere Weiterfahrt möglich ist. Die Rede war von einer „kontrollierten Einstellung des Zugverkehrs“, wie es Medien zufolge gegenüber der dpa hieß. 

„Und dann müssen wir das Problem beheben, das wir noch nicht kennen“
Laut Bahn-Chefin Evelyn Palla weiß man noch nicht, was den Mega-Ausfall ausgelöst hat. Sie sagte zur „Bild“: „Wir versuchen jetzt, die Züge in die Bahnhöfe zu bekommen, damit die Reisenden aussteigen können. Und dann müssen wir das Problem, das wir noch nicht kennen, beheben.“ Daran werde mit Hochdruck gearbeitet.

Zahlreiche Meldungen wie diese sind auf der Website der Deutschen Bahn zu finden.
Zahlreiche Meldungen wie diese sind auf der Website der Deutschen Bahn zu finden.(Bild: Screenshot bahn.de)

Auch gesamte Berliner S-Bahn betroffen
Betroffen sind neben dem Fern- und Regionalverkehr auch die S-Bahnen – einem Posting bei „X“ zufolge unter anderem die gesamte Berliner S-Bahn. Die Eisenbahngesellschaft in Niedersachsen teilte mit, alle Züge müssten anhalten oder in den nächsten erreichbaren Bahnhof fahren und dort warten.

„Gleich ist das Konzert von Helene Fischer zu Ende“
Ein weit spezielleres Problem machte die Polizei Gelsenkirchen aus: „In #GE ist gleich das Konzert von Helene Fischer Ende und damit wird es voll auf den Straßen!“, postete die Social-Media-Abteilung am späten Dienstagabend.

Mit Behebung noch in dieser Nacht „wird nicht gerechnet“
Was der Mega-Ausfall für die Zugreisenden bedeutet und wie viele Menschen betroffen sind, ist noch nicht abzusehen. Die norddeutsche Bahngesellschaft Metronom schrieb auf ihrer Website, dass nach aktuellem Stand nicht mehr mit einer „stabilen und geordneten Wiederaufnahme des Zugverkehrs“ in dieser Nacht gerechnet werde.

An alle Reisenden appelliert das Unternehmen: „Bitte tretet derzeit keine Fahrten mit Zügen an und verschiebt eure Fahrt auf einen anderen Zeitpunkt. Falls ihr bereits unterwegs seid, empfehlen wir dringend, eure Reise mit alternativen Verkehrsmitteln wie dem örtlichen Busverkehr, privaten Fahrgemeinschaften oder anderen verfügbaren Angeboten fortzusetzen.“

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