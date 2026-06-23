Nach Hai-Attacke Linzerin Unterschenkel amputiert

„Ich bin dankbar, dass ich noch am Leben bin“, sagt Elisabeth A. im Gespräch mit den „OÖ-Nachrichten“ und schildert ihren dramatischen Vorfall im Urlaub. Bei einer geführten Schnorcheltour wollte die 30-jährige Linzerin mit ihrem Mann Seelöwen und Schildkröten beobachten und filmen. Gemeinsam mit sieben anderen Touristen und einem Guide fuhr das Paar von Santa Cruz ausgehend in die Buchten einer kleinen benachbarten Insel. Noch im flachen Wasser treibend, richtete die Linzerin ihre Kamera ein. Plötzlich kam es zu dem Hai-Angriff. Das Tier verbiss sich im Bein der Frau.