Trump wird beim Finale den WM-Pokal übergeben

US-Präsident Donald Trump wird beim Finale der Fußball-Weltmeisterschaft am 19. Juli in East Rutherford den WM-Pokal an den Sieger überreichen. Das bestätigte FIFA-Chef Gianni Infantino.
„Wir werden gemeinsam mit dem Präsidenten das Finale genießen und dem Sieger die Trophäe überreichen – natürlich zusammen“, sagte Infantino.
Bisher hat Trump bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko noch kein Spiel besucht. Dem US-Team traut er allerdings den ganz großen Coup zu.
In einem Telefonat mit Trainer Mauricio Pochettino, Kapitän Tim Ream sowie dem gesamten Team war Trump vollen Lobes. „Ich denke, ihr habt eine wirklich gute Chance, bis ganz nach vorn zu kommen. Ich möchte euch einfach viel Glück wünschen“, sagte Trump in einem Video-Auszug, der auf dem Social-Media-Kanal des US-Teams zu sehen war.
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