Teamchef trauert! Deschamps reist von WM ab

Frankreichs Teamchef Didier Deschamps wird beim letzten WM-Gruppenspiel seiner Mannschaft am Freitag gegen Norwegen fehlen.
Deschamps reist nach Frankreich zurück, um an der Beerdigung seiner Mutter teilzunehmen, teilte der französische Fußballverband am Dienstag mit.
Der 57-Jährige erfuhr am Dienstag vom Tod seiner Mutter. In Abwesenheit des Teamchefs wird Co-Trainer Guy Stephan die bereits für die K.-o.-Phase qualifizierten Franzosen auf das Match vorbereiten.
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