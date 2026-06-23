Rock-Superstar schlug bewusst leise Töne an

Fans hofften auf ein Foto mit ihrem großen Idol

Bereits Stunden vor dem Beginn des Konzerts pilgerten die ersten Fans des Kanadiers in die Hofstallgasse – in der Hoffnung ein Foto oder Autogramm ihres großen Idols zu ergattern. Maria Grafenender etwa reiste aus Oberösterreich an und hatte einen Polsterüberzug samt Foto des Sängers mit dabei. „Hoffentlich unterschreibt er ihn mir auch“, war sie sichtlich nervös. Zwölfmal hat sie bereits ein Adams-Konzert besucht.