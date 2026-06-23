Putin-Vertrauter postet Anti-Russland-Parolen

Ein seltsamer Auftritt des Moskauer Bürgermeisters Sergej Sobjanin sorgte zuletzt für Verwirrung. Der enge Vertraute Putins teilte kürzlich Russland-feindliche Parolen auf seinem Telegram-Account. Kurz darauf ist klar: Sobjanin wurde Opfer eines Hacker-Angriffs.
Sergej Sobjanin gilt als treuer Putin-Freund. Kürzlich fluteten jedoch hunderte Nachrichten seinen Telegram-Account, die ganz untypisch anmuteten.
„Ehre der Ukraine“
Nachrichten wie „Ehre der Ukraine“ und „Moskau wird brennen“ tauchten plötzlich auf seinem Account auf. Berichten zufolge wurden 500 solcher Postings veröffentlicht, innerhalb von zehn bis 15 Minuten waren sie wieder gelöscht worden, wie „Nexta“ berichtete.
Anspielung auf ukrainische Angriffe
Mit ihrer Attacke nahmen die Hacker auch Bezug auf einen der schwersten ukrainischen Angriffe auf die russische Ölinfrastruktur in der vergangenen Woche. Dieser hatte in der russischen Hauptstadt eine riesige Explosion und schwarze Rauchwolken ausgelöst. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte danach in Richtung Putin gedroht: „Wenn die Ukraine brennt, wird auch Moskau brennen!“
Sobjanin ist eng mit Putin verbunden
Eine offizielle Erklärung zu den Postings gab es nicht. Auch wer hinter der Hacker-Attacke steckt, ist bislang unklar. Sobjanin ist bereits seit 2010 Moskauer Bürgermeister und war vorher unter anderem Chef von Putins Präsidialverwaltung.
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