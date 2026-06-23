Putin-Vertrauter postet Anti-Russland-Parolen

Anspielung auf ukrainische Angriffe

Mit ihrer Attacke nahmen die Hacker auch Bezug auf einen der schwersten ukrainischen Angriffe auf die russische Ölinfrastruktur in der vergangenen Woche. Dieser hatte in der russischen Hauptstadt eine riesige Explosion und schwarze Rauchwolken ausgelöst. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte danach in Richtung Putin gedroht: „Wenn die Ukraine brennt, wird auch Moskau brennen!“