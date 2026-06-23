Deutsche Touristin in Wohnmobil attackiert

Polizisten zogen Mann aus dem Wasser

Fünf Polizisten sprangen ins Meer, um den Angreifer zu retten, und schafften es schließlich, ihn ans Ufer zu ziehen. Der Angreifer wurde zur Untersuchung in ein medizinisches Zentrum gebracht und anschließend wegen sexueller Nötigung und Körperverletzung festgenommen. Die verletzte Frau wurde indes in ein Krankenhaus in Almería gebracht und dort versorgt.