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Im Spanien-Urlaub

Deutsche Touristin in Wohnmobil attackiert

Ausland
23.06.2026 23:15
Ein Spanien-Urlaub wurde für eine Deutsche zum Albtraum.
Ein Spanien-Urlaub wurde für eine Deutsche zum Albtraum.(Bild: Formatoriginal - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eine deutsche Urlauberin wurde in Spanien Opfer einer brutalen Attacke. Ein junger Mann überfiel sie in ihrem Wohnmobil und versuchte, die 44-Jährige zu vergewaltigen. Bei einem Fluchtversuch ins Meer ist der Mann fast ertrunken.

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Die Tat ereignete sich am 21. Juni in Almería. Die deutsche Urlauberin hatte ihr Wohnmobil auf einem Caravan-Stellplatz geparkt, als ein Mann mit einem Messer in das Fahrzeug eindrang. Behörden zufolge soll er sie mit einem Messer attackiert und mit einem Stock auf sie eingeschlagen haben.

Mann wollte fliehen
Glücklicherweise hörte ein Zeuge die Hilferufe der 44-Jährigen und kam zu Hilfe. Als der Angreifer bemerkte, dass er gesehen worden war, versuchte er zu flüchten. Der Mann wollte sich zuerst im Gebüsch verstecken. Als ihn Beamte der Polizei entdeckten, lief er ins Meer.

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Angreifer auf der Flucht fast ertrunken
Den widrigen Wetterbedingungen mit starkem Wind und hohem Wellengang war der Flüchtige scheinbar nicht gewachsen. Er schwamm noch etwa 100 Meter vom Ufer weg, bevor er in Schwierigkeiten geriet.

Polizisten zogen Mann aus dem Wasser
Fünf Polizisten sprangen ins Meer, um den Angreifer zu retten, und schafften es schließlich, ihn ans Ufer zu ziehen. Der Angreifer wurde zur Untersuchung in ein medizinisches Zentrum gebracht und anschließend wegen sexueller Nötigung und Körperverletzung festgenommen. Die verletzte Frau wurde indes in ein Krankenhaus in Almería gebracht und dort versorgt.

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