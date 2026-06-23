Argentinien-Starter und Arnautovic regenerieren

Österreichs Nationalteam hat Dienstagmittag (Ortszeit) in Santa Barbara sein erstes Training nach der 0:2-Niederlage bei der WM in Dallas gegen Argentinien absolviert.
14 Spieler standen im Harder Stadium auf dem Trainingsplatz. Die elf Akteure, die am Vortag gegen den Weltmeister begonnen hatten, und der in der 68. Minute eingewechselte Marko Arnautovic regenerierten im oder vor dem angrenzenden Fitnesszelt.
Freier Tag am Mittwoch
Arnautovic könne derzeit „noch keine 60, 70 Minuten spielen, ohne zu riskieren, dass er womöglich dann für den Rest des Turniers ausfällt“, hatte Teamchef Ralf Rangnick nach dem Argentinien-Spiel über dessen Jokerrolle gesagt. Das ÖFB-Team war nach der Partie noch am Montagnachmittag aus Dallas ins Teamquartier nach Kalifornien geflogen. Für Mittwoch erhielten die Spieler einen freien Tag.
Bis zur Abreise zum letzten WM-Gruppenspiel wird damit am Donnerstagvormittag nur noch einmal in Santa Barbara trainiert. Danach geht es bereits nach Kansas City, wo am Samstag (4 Uhr in der Nacht auf Sonntag MESZ) das Duell mit Algerien auf dem Programm steht.
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