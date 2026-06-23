Argentinien-Starter und Arnautovic regenerieren

Freier Tag am Mittwoch

Arnautovic könne derzeit „noch keine 60, 70 Minuten spielen, ohne zu riskieren, dass er womöglich dann für den Rest des Turniers ausfällt“, hatte Teamchef Ralf Rangnick nach dem Argentinien-Spiel über dessen Jokerrolle gesagt. Das ÖFB-Team war nach der Partie noch am Montagnachmittag aus Dallas ins Teamquartier nach Kalifornien geflogen. Für Mittwoch erhielten die Spieler einen freien Tag.