Salzburg enpuppte sich als Medaillenhamster

Salzburgs Reitsport-Athleten lieferten bei den heimischen nationalen Meisterschaften in Ebreichsdorf richtig ab. Gleich sieben Medaillen gingen auf das Konto der Salzburger. In Ungarn durfte sich indes Dressur-Ass Diana Porsche über einen großen Erfolg freuen.
In Ebreichsdorf fanden am vergangenen Wochenende die österreichischen Meisterschaften im Springreiten statt. Und für Salzburgs Asse hätte es kaum besser laufen können. Insgesamt sieben Medaillen – und damit die meisten aller Bundesländer – gingen auf das Konto der Pferdesportler aus Salzburg.
Zweimal gab es Gold: Raphaela Weixelbraun gewann bei Junioren und Savannah Birk in der U25. „Die haben das wirklich super gemacht. Für meine Schwester freue ich mich natürlich ganz besonders, sie hat sich das verdient“, sagte Antonia Weixelbraun, die in der allgemeinen Klasse richtig aufzeigte und dort beim Sieg von Österreichs Top-Reiterin Katharina Rhomberg (Vorarlberg) Platz drei belegte.
„Hätte ich nicht gedacht“
„Eigentlich wollte ich die Staatsmeisterschaft nur als Vorbereitung für die EM mitnehmen. Dass es so gut läuft, hätte ich wirklich nicht gedacht“, jubelte sie. Weitere Salzburger Bronze-Medaillen bei der Österreichischen Meisterschaft holten Sally Carina Zwiener (U25), Serafina Jacoby (Junioren), Josephine Petz-Metzger und das Team (beides Pony).
Grund zur Freude hatte auch eine andere Salzburgerin: Die für Ungarn startende Dressur-Reiterin Diana Porsche sicherte sich in Pilisjaszfalu den nationalen Titel und belegte beim Weltcup Rang zwei. Als Belohnung wurde sie für die Weltmeisterschaft in Aachen (D) nominiert.
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