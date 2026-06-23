Salzburg enpuppte sich als Medaillenhamster

Zweimal gab es Gold: Raphaela Weixelbraun gewann bei Junioren und Savannah Birk in der U25. „Die haben das wirklich super gemacht. Für meine Schwester freue ich mich natürlich ganz besonders, sie hat sich das verdient“, sagte Antonia Weixelbraun, die in der allgemeinen Klasse richtig aufzeigte und dort beim Sieg von Österreichs Top-Reiterin Katharina Rhomberg (Vorarlberg) Platz drei belegte.