Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Elektro-Premiere

Skoda Peaq: Siebensitzer mit dem größten Akku

Motor
23.06.2026 18:30
Porträt von Stefan Burgstaller
Von Stefan Burgstaller

Mit 130.400 Stück war der Kodiaq letztes Jahr hinter dem Octavia die Nummer zwei bei Škoda. Doch jetzt bekommt der Verbrenner interne Konkurrenz: Der Peaq wird das Elektro-Gegenstück. Mit bis zu sieben Sitzen sowie der größten Batterie, die die Tschechen jemals verbauten. Und günstiger als der Kodiaq ist er auch noch. Die „Krone“ hat sich das XL-SUV schon vor der Premiere in Mlada Bosleslav genauer angesehen.

0 Kommentare

Der Superb ist noch immer der längste Skoda, der Peaq ist mit 4,87 Metern und fast drei Metern Radstand schon nahe dran – und dem Kodiaq schon um 117 mm in der Länge voraus. An der Front hat sich das Team um den steirischen Exterior Designer Karl Neuhold mit dem sogenannten Tech-Deck mit T-förmigen Scheinwerfern verwirklicht, aus dem auch Matrix-LED-Strahler scheinen.

(Bild: markus wendler)

Erstmals versenkt
Neu bei Škoda sind die komplett versenkbaren Türgriffe. Aerodynamik war hier ein wichtiges Thema, der Luftwiderstandsbeiwert von 0,249 cw ist für ein so großes SUV bemerkenswert. Selbst an den Radkästen hat Neuholds Team getüftelt, um dem Wind möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten. Der Lohn: Rund 620 km Reichweite verspricht Skoda...

(Bild: markus wendler)

...und zwar in der Verbindung mit der größeren der beiden Batterien: Mit 91 kWh (Netto sind es 86 kWh) ist sie die größte, die jemals in einem Škoda eingebaut wurde. Und kommt in Verbindung mit Heckantrieb (286 PS) oder Allradantrieb (299 PS). Damit geht’s in 7,1 bzw. 6,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h, bei Tempo 180 ist Endstation.

Die kleinere Batterie mit 63 kWh (netto 59) kommt mit Heckantrieb und 204 PS. Das reicht noch immer für 8,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h und 160 km/h, an Reichweite werden 450 km versprochen. Am Schnelllader sind die Akkus binnen 27 bzw. 28 Minuten von 10 auf 80 Prozent ihrer Kapazität.

(Bild: markus wendler)

Immer mit Anhängekupplung
Anders als die Wärmepumpe (nur beim großen Akku Serie) ist eine Anhängekupplung im Peaq immer an Bord – die Hecktriebler können bis zu 1800 kg schleppen, der Allradler sogar 2000 kg.

Dabei ist der Kofferraum riesig: 935 Liter passen ins Heck, bei aufgeklappter dritter Sitzreihe sind es immer noch 299 Liter. Außerdem gibt es unter der Fronthaube 37 l Platz. Im Innenraum warten weitere 33 l Stauraum. Und erstmals ein Infotainment im Hochformat bei Škoda. 13,6 Zoll groß, auf Android basierend, über diesen Bildschirm kann auch das riesige photocrome Panorama-Glasdach mit seinen neun Sektoren bedient werden.

(Bild: markus wendler)

Das Tischlein ist gedeckt
Unter dem Infotainment sitzen noch richtige Tasten, etwa für die Klimananlage. Alles eingebettet in feine Materialien, da braucht sich Škoda innerhalb des VW-Konzerns nicht zu verstecken. Den zwei induktiven Ladeschalen wurden Magneten verpasst, damit die Handys nicht herumkullern. Erstmals gibt es auch ein Relax-Paket, die AGR-Sitze haben auch eine Massage-Funktion. Und natürlich sind auch wieder Simply-Clever-Gadgets an Board: Etwa ein Klapp-Tisch, den man in die Becherhalter stellen kann.

(Bild: markus wendler)

Und weil Skoda einst als Radhersteller begonnen hat, sind nun auf der Beifahrerseite der Windschutzscheibe drei Radfahrer abgebildet. Die echten Biker auf der Straße freuen sich, dass die Wischdüsen nun in die Scheibenwischer integriert wurden – dann können sie nicht mehr mit Scheibenreiniger vollgespritzt werden.

Günstiger als der Kodiaq
Und was kostet das Elektro-SUV für bis zu sieben Passagiere? Der Peaq 60 mit der kleineren Batterie und 204 PS ist ab sofort für 49.980 Euro bestellbar. Zum Vergleich: Der Kodiaq mit 150 PS beginnt bei 52.890 Euro…

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Motor
23.06.2026 18:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Mächtiger Luxus-Kombi
Bovensiepen 05 GT: Intern nennen sie ihn Orca
Bovensiepen zog das Tuch von seinem zweiten eigenen Modell.
800 PS, 1100 Nm
Das ist Bovensiepens zweites Auto nach dem Zagato
Warum das denn?
Honda Prelude: Die Coupé-Überraschung des Jahres
Gut statt Plastik
Neuer VW T-Roc: Vom Spartaner zum kleinen Tiguan
Stromer-Premiere
Das ist ein Ferrari. Sagt Ferrari. Er heißt Luce.
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Kult-Wirt und Freundin bei Motorradunfall getötet
146.709 mal gelesen
Der Betreiber des Schladminger Almrausch starb.
Oberösterreich
Volksschule steht nach dem Sommer ohne Lehrer da
125.582 mal gelesen
Krone Plus Logo
In der Volksschule St. Nikola an der Donau werden für das kommende Schuljahr noch drei ...
Innenpolitik
Pickerl-Reform: Darum fällt die Toleranzfrist
114.015 mal gelesen
Bald müssen Autofahrer beim Pickerl-Termin sehr genau sein!
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
1429 mal kommentiert
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
Kolumnen
Wenn Kanzler-Elf auf Reisen geht, dann kostet das
1162 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Innenpolitik
Kanzler flog mit zehn Mitarbeitern zum WM-Spiel
815 mal kommentiert
Kanzler Stocker (li.) stimmte sich mit Fans schon auf das Österreich-Spiel ein.
Mehr Motor
Elektro-Premiere
Skoda Peaq: Siebensitzer mit dem größten Akku
16 Modelle, einer gut
Premium-Allwetterreifen unterirdisch im Test
War er ein Sportler?
Honda Prelude: Die wahre Geschichte der Coupés
Technik erklärt
Wie funktioniert eigentlich die Wasserkühlung?
Krone Plus Logo
Zur rechtlichen Lage
Zu „spacig“? Warum bei uns Cybertrucks tabu sind

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf