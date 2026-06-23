Skoda Peaq: Siebensitzer mit dem größten Akku

Das Tischlein ist gedeckt

Unter dem Infotainment sitzen noch richtige Tasten, etwa für die Klimananlage. Alles eingebettet in feine Materialien, da braucht sich Škoda innerhalb des VW-Konzerns nicht zu verstecken. Den zwei induktiven Ladeschalen wurden Magneten verpasst, damit die Handys nicht herumkullern. Erstmals gibt es auch ein Relax-Paket, die AGR-Sitze haben auch eine Massage-Funktion. Und natürlich sind auch wieder Simply-Clever-Gadgets an Board: Etwa ein Klapp-Tisch, den man in die Becherhalter stellen kann.