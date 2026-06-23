„Pride Game“: Proteste aus Iran und Ägypten

Geschichte und Gegenwart

„Vom antiken Persien vor Tausenden von Jahren bis zum zivilisierten Iran von heute – der Geist Irans lebt weiter und bleibt standhaft“, begann die Botschaft. In dem Schreiben bedankten sich die Iraner bei den Menschen von L. A. und den Fans. Es hieß es weiter, die Mannschaft sei „mit Stolz“ gekommen, habe „mit Ehre“ gespielt und gehe „mit Würde“. Im letzten Absatz heißt es dagegen wieder diplomatisch: „Mögen Frieden, Respekt und Freundschaft zwischen allen Nationen siegen!“