USA feiern Unabhängigkeit, Trump lobt sich selbst

„Schlacht“ um die Gedenkfeiern

Sieben demokratisch regierte US-Staaten haben deshalb ihre Teilnahme an dem lange geplanten Volksfest auf der Nationalpromenade abgesagt. Unter dem Titel „Great American State Fair“ sollte es eigentlich typische Traditionen, Musik und Speisen aus allen 50 Landesteilen präsentieren. US-Medien wie die „New York Times“ und die Zeitschrift „The Atlantic“ sprechen von einer „Schlacht“ um die Gedenkfeiern, die eigentlich die Nation zusammenschweißen sollten. Auch einige Musiker haben ihre Teilnahme abgesagt, weil ihnen die Veranstaltungen zu parteiisch sind.