ÖFB-Spieler wollen eine neue „Schande“ verhindern

„Wollen gewinnen“

Die Österreicher wollen sich davon in keiner Weise beeinflussen lassen. „Wir gehen ins Spiel einfach so, dass wir es gewinnen wollen“, betonte Posch bei einem Medientermin am Dienstag im ÖFB-Camp in Santa Barbara. „Wir sind alle Sportler, Fußballer. Ich kann nicht in ein Spiel gehen und sagen, heute gehen wir rein und verlieren. Das funktioniert ja nicht. Das hat keiner von uns jemals gemacht und wird es auch nie machen. Deswegen stellt sich für uns da gar keine Frage.“