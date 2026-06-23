Ein Typ betroffen
Risse an Flügeln! Welche Maschinen geprüft werden
Ausgerechnet das „Schwergewicht“ von Airbus sorgt einmal mehr für Schlagzeilen: Bei Routinekontrollen wurden Risse in den Tragflächen mehrerer A380 entdeckt. Nun werden die Maschinen überprüft.
Airbus überprüft nach eigenen Angaben 16 Flugzeuge vom Typ A380, nachdem an Maschinen der Fluggesellschaften Emirates und Qantas Risse in einem wichtigen Flügelteil entdeckt wurden. Fünf Flugzeuge sollen den Angaben von Airbus vom Dienstag zufolge sofort überprüft werden.
Inspektionen angeordnet
Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) hatte dringende Inspektionen angeordnet, bei denen die Fluggesellschaften die Flügelholmstruktur der betroffenen Flugzeuge überprüfen müssen. Zuvor hatten Inspekteure bei routinemäßigen Wartungskontrollen Risse festgestellt.
Hauptsächlich Emirates-Maschinen betroffen
Von den 16 zu überprüfenden Flugzeugen werden 15 von Emirates und eines von Qantas betrieben. Die fünf Flugzeuge, die sofort überprüft werden müssen, werden von Emirates geflogen. Sie sollen bereits ab Mittwoch überprüft werden.
Neben Emirates und Qantas setzen unter anderem auch die Lufthansa, British Airways und Qatar Airways den A380 ein. Die größte A380-Flotte der Welt betreibt Emirates.
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