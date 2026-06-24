England-Spieler verweigert Partey den Handschlag

England-Verteidiger Djed Spence setzte beim WM-Kracher gegen Ghana ein Zeichen und verweigerte Thomas Partey den Handschlag. Gegen den Villarreal-Profi gibt es Vergewaltigungsvorwürfe.
Nach der verweigerten Einreise nach Kanada zu Ghanas WM-Auftaktspiel steht nun auch nach dem zweiten Gruppenspiel erneut der Skandal-Fußballer Thomas Partey im Vordergrund. Vor Anpfiff verweigerte ihm der England- und Tottenham-Verteidiger Djed Spence den Handschlag. Der Ghanaer ist von der britischen Staatsanwaltschaft wegen insgesamt sieben Fällen der Vergewaltigung und eines Falls von sexueller Nötigung angeklagt worden.
Remis unter Buhkonzert
Spence war der einzige englische Spieler, der so handelte. Partey blickte zwar kurz verwirrt auf, zog jedoch seine Hand wieder zurück und ging ohne größere Reaktion weiter. Auch im Spiel schien es ihn nicht weiter zu belasten, auch trotz Buhkonzert der englischen Fans – denn die Afrikaner holten ein sensationelles 0:0-Remis gegen den großen Favoriten.
Einreise verweigert
Das England-Spiel war Parteys erster Einsatz bei der laufenden WM. Gegen Panama durfte der Villarreal-Mittelfelder nicht mitwirken, da ihm die kanadischen Behörden die Einreise verweigerten.
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