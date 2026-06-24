England-Spieler verweigert Partey den Handschlag

Remis unter Buhkonzert

Spence war der einzige englische Spieler, der so handelte. Partey blickte zwar kurz verwirrt auf, zog jedoch seine Hand wieder zurück und ging ohne größere Reaktion weiter. Auch im Spiel schien es ihn nicht weiter zu belasten, auch trotz Buhkonzert der englischen Fans – denn die Afrikaner holten ein sensationelles 0:0-Remis gegen den großen Favoriten.