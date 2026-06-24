„Nächster!“ Ronaldo würgt Reporter eiskalt ab

Portugal zerlegte Usbekistan mit 5:0. Der zuletzt stark in Kritik geratene Cristiano Ronaldo meldete sich eindrucksvoll zurück – erzielte einen geschichtsträchtigen Doppelpack. Und sorgte für neue Rekorde. Nach dem Spiel quälte ihn eine Reporter-Frage – kurz.
Was für ein starkes Zeichen von Cristiano Ronaldo! Beim 5:0-Sieg von Portugals Selecao knipste der 41-jährige Superstar zwei Mal. Und schoss sich damit zu einem neuen Rekord: Noch nie hat ein Mensch vor ihm bei sechs Weltmeister ein Tor erzielt (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 und nun auch 2026).
Legende überholt
Gleichzeitig hat er mit zehn Treffern die portugiesische Fußball-Legende Eusebio (9) überholt. Dazu ist er der älteste Torschütze seines Landes bei einer WM und der älteste Doppelpacker überhaupt bei einem Welt-Turnier.
Frage nach Messi und Mbappe
Leistungen, die eigentlich für sich stehen. Doch in dieser geschichtsträchtigen Nacht rutschte einem Reporter etwas ganz anderes über die Lippen. Eine Frage stellt er gar nicht: „Gestern hat Lionel Messi zwei Tore erzielt und Mbappe. . .“ leitet er ein.
Ronaldo: „Nächster!“
CR7 hatte genug gehört, ließ den Journalisten mit einer Handbewegung verstummen und drehte sich zu einem anderen Reporter: „Nächster!“ Im Internet wird diese Szene natürlich heiß diskutiert. Viele sind auf der Seite Ronaldos, orten eine Provokation. „Ein Minimum an Respekt gegenüber seiner Leistung ist nicht zuviel verlangt.“
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.