„Nächster!“ Ronaldo würgt Reporter eiskalt ab

Was für ein starkes Zeichen von Cristiano Ronaldo! Beim 5:0-Sieg von Portugals Selecao knipste der 41-jährige Superstar zwei Mal. Und schoss sich damit zu einem neuen Rekord: Noch nie hat ein Mensch vor ihm bei sechs Weltmeister ein Tor erzielt (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 und nun auch 2026).