Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

Wegen Frage nach Messi

„Nächster!“ Ronaldo würgt Reporter eiskalt ab

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
24.06.2026 00:06
Cristiano Ronaldo traf zuvor im Doppelpack
Cristiano Ronaldo traf zuvor im Doppelpack(Bild: AP/Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved.)
Porträt von Martin Quendler
Von Martin Quendler

Portugal zerlegte Usbekistan mit 5:0. Der zuletzt stark in Kritik geratene Cristiano Ronaldo meldete sich eindrucksvoll zurück – erzielte einen geschichtsträchtigen Doppelpack. Und sorgte für neue Rekorde. Nach dem Spiel quälte ihn eine Reporter-Frage – kurz.

0 Kommentare

Was für ein starkes Zeichen von Cristiano Ronaldo! Beim 5:0-Sieg von Portugals Selecao knipste der 41-jährige Superstar zwei Mal. Und schoss sich damit zu einem neuen Rekord: Noch nie hat ein Mensch vor ihm bei sechs Weltmeister ein Tor erzielt (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 und nun auch 2026).

Legende überholt
Gleichzeitig hat er mit zehn Treffern die portugiesische Fußball-Legende Eusebio (9) überholt. Dazu ist er der älteste Torschütze seines Landes bei einer WM und der älteste Doppelpacker überhaupt bei einem Welt-Turnier.

Frage nach Messi und Mbappe
Leistungen, die eigentlich für sich stehen. Doch in dieser geschichtsträchtigen Nacht rutschte einem Reporter etwas ganz anderes über die Lippen. Eine Frage stellt er gar nicht: „Gestern hat Lionel Messi zwei Tore erzielt und Mbappe. . .“ leitet er ein. 

Lesen Sie auch:
Cristiano Ronaldo
Doppelpack
WM-Rekord! Ronaldo jetzt sogar besser als Messi
23.06.2026
Historischer Ronaldo
WM-Gala nach Kritik: Portugal zerlegt Usbekistan!
23.06.2026
Fans sauer, FIFA happy
Intensivste Spiele aller Zeiten dank Trinkpause?
23.06.2026

Ronaldo: „Nächster!“
CR7 hatte genug gehört, ließ den Journalisten mit einer Handbewegung verstummen und drehte sich zu einem anderen Reporter: „Nächster!“ Im Internet wird diese Szene natürlich heiß diskutiert. Viele sind auf der Seite Ronaldos, orten eine Provokation. „Ein Minimum an Respekt gegenüber seiner Leistung ist nicht zuviel verlangt.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
24.06.2026 00:06
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

WM-Highlights
Spiel gedreht – Algerien feiert knappen 2:1-Erfolg
WM-Highlights
Geheimfavorit siegt weiter! Norwegen biegt Senegal
WM-Highlights
Frankreich weiter in Fahrt – Mbappe mit Doppelpack
Highlights im Video
Rekord! Messi-Doppelpack lässt Argentinien jubeln
Krone-WM-Studio
Spanier entfesselt – Österreich will wieder jubeln
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Kult-Wirt und Freundin bei Motorradunfall getötet
169.861 mal gelesen
Der Betreiber des Schladminger Almrausch starb.
Oberösterreich
Volksschule steht nach dem Sommer ohne Lehrer da
136.243 mal gelesen
Krone Plus Logo
In der Volksschule St. Nikola an der Donau werden für das kommende Schuljahr noch drei ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
115.084 mal gelesen
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
1432 mal kommentiert
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
Kolumnen
Wenn Kanzler-Elf auf Reisen geht, dann kostet das
1206 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Innenpolitik
Kanzler flog mit zehn Mitarbeitern zum WM-Spiel
819 mal kommentiert
Kanzler Stocker (li.) stimmte sich mit Fans schon auf das Österreich-Spiel ein.
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Wirbel bei WM-Kracher
England-Spieler verweigert Partey den Handschlag
Gruppe L im Ticker
Jetzt LIVE: Kann Kroatien ersten Sieg einfahren?
Wegen Frage nach Messi
„Nächster!“ Ronaldo würgt Reporter eiskalt ab
England mit Nullnummer
Tuchels „Three Lions“ waren nur zahme Hauskatzen!
Fans sauer, FIFA happy
Intensivste Spiele aller Zeiten dank Trinkpause?

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf