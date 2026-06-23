Meilen-Sammler! FIFA-Boss Infantino ist überall

Infantino bei 13 Spielen

Gesichert nachgewiesen wurden seine Besuche bis jetzt bei 13 Spielen: Mexiko – Südafrika in Mexiko City sowie Südkorea – Tschechien in Guadalajara (11. Juni), USA – Paraguay in L. A. (12. Juni), Katar – Schweiz in San Francisco sowie Australien – Türkei in Vancouver (13. Juni), Belgien – Ägypten in Seattle sowie Iran – Neuseeland in L. A (15. Juni), Kanada – Katar in Vancouver (19. Juni), Niederlande – Schweden in Houston (20. Juni), Tunesien – Japan in Monterrey sowie Spanien – Saudi Arabien in Atlanta (21. Juni) und Uruguay – Kap Verde in Miami sowie Frankreich – Irak in Philadelphia (22. Juni). Es könnten durchaus mehr gewesen sein – Infantino wird nicht bei jeder Partie eingeblendet bzw. von der FIFA genannt.