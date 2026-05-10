Trucker schlagen Alarm: „Moderner Sklavenhandel!“

Markus Müller hat sein Leben auf der Straße verbracht. 25 Jahre lang war er als Fernfahrer quer durch Europa unterwegs. Früher wollte er Pilot werden, aus dem Traum vom Cockpit wurde schließlich ein Vierteljahrhundert hinter dem Steuer eines Brummis. „Vom Pilot der Lüfte zum Kapitän der Straße“, lacht er. Andere Länder kennenlernen, neue Leute treffen, dazu ein Gefühl von Freiheit – all das hat ihn gerade am Anfang begeistert.