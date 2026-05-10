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Lkw-Fahrer im Abseits

Trucker schlagen Alarm: „Moderner Sklavenhandel!“

Vorarlberg
10.05.2026 10:25
Markus Müller kämpft für die Anliegen seiner Berufsgruppe.
Markus Müller kämpft für die Anliegen seiner Berufsgruppe.(Bild: privat)
Porträt von Philipp Vondrak
Von Philipp Vondrak

Sie halten Regale voll, bringen Medikamente ins Spital und sorgen dafür, dass unser Alltag funktioniert – und doch fehlt es an Wertschätzung: Anlässlich des internationalen Tags der Berufskraftfahrer schlägt ein Vorarlberger Trucker Alarm.

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Markus Müller hat sein Leben auf der Straße verbracht. 25 Jahre lang war er als Fernfahrer quer durch Europa unterwegs. Früher wollte er Pilot werden, aus dem Traum vom Cockpit wurde schließlich ein Vierteljahrhundert hinter dem Steuer eines Brummis. „Vom Pilot der Lüfte zum Kapitän der Straße“, lacht er. Andere Länder kennenlernen, neue Leute treffen, dazu ein Gefühl von Freiheit – all das hat ihn gerade am Anfang begeistert. 

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