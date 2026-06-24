Schwere Vorwürfe – und große Erinnerungslücken

Schwere Vorwürfe der Ex-Freundin

Dass der 31-jährige Bulgare nun auf der Anklagebank sitzt, verdankt er seiner ehemaligen Freundin. Nachdem die Beziehung zu Ende war, marschierte sie zur Polizei und behauptete, dass er im Zeitraum zwischen 2016 und 2025 mehr als vier Kilogramm Kokain sowie über zehn Kilo Cannabiskraut an Dritte weitergegeben habe. Auch sie selbst habe über Jahre hinweg regelmäßig Drogen bei ihm gekauft. Im Prozess bestreitet der Angeklagte die Vorwürfe vehement. „Ich habe nie Drogen verkauft“, beteuert er und vermutet hinter der Beschuldigung seiner Ex-Freundin einen Racheakt, weil sie die Trennung nie akzeptieren konnte. Zudem habe sie auch immer wieder gegen seinen Willen Kontakt mit ihm gesucht.