Schwere Vorwürfe – und große Erinnerungslücken

Ein in Vorarlberg wohnhafter Bulgare soll über Jahre kiloweise Kokain und Cannabiskraut weitergegeben und unter anderem an seine Ex-Freundin verkauft haben. Am Ende war die Suppe am Landesgericht Feldkirch allerdings zu dünn, der Arbeitslose wurde freigesprochen.
„Mein Mandant ist bestimmt kein braver Kerl, aber sicher kein schwerer Junge“, springt Verteidiger Martin Rützler für den Angeklagten in die Bresche. Immerhin seien bei zwei Hausdurchsuchungen lediglich geringe Mengen Drogen sichergestellt worden. Auch hätten Observationen der Kriminalpolizei und Handyauswertungen keinen Nachweis für einen Drogenhandel erbracht.
Schwere Vorwürfe der Ex-Freundin
Dass der 31-jährige Bulgare nun auf der Anklagebank sitzt, verdankt er seiner ehemaligen Freundin. Nachdem die Beziehung zu Ende war, marschierte sie zur Polizei und behauptete, dass er im Zeitraum zwischen 2016 und 2025 mehr als vier Kilogramm Kokain sowie über zehn Kilo Cannabiskraut an Dritte weitergegeben habe. Auch sie selbst habe über Jahre hinweg regelmäßig Drogen bei ihm gekauft. Im Prozess bestreitet der Angeklagte die Vorwürfe vehement. „Ich habe nie Drogen verkauft“, beteuert er und vermutet hinter der Beschuldigung seiner Ex-Freundin einen Racheakt, weil sie die Trennung nie akzeptieren konnte. Zudem habe sie auch immer wieder gegen seinen Willen Kontakt mit ihm gesucht.
Opfer: „Er hat mir Freier vermittelt“
Ganz anders stellt sich die Sachlage freilich aus dem Mund des Opfers dar. Unter Tränen berichtet die Frau zunächst von ihrer früheren Drogenabhängigkeit, ihren psychischen Problemen und einer diagnostizierten posttraumatischen Belastungsstörung. Begonnen habe alles damit, dass sie zunächst „gratis“ Suchtmittel bekommen habe. Später habe sie dann ihre Schulden „abarbeiten“ müssen. „Er hat mir Freier vermittelt und mich unter Druck gesetzt.“ Sie sei damals tief im Drogensumpf gesteckt und habe Angst gehabt, behauptet die Ex-Freundin im Zeugenstand. Allerdings konnte sich das vermeintliche Opfer während der Befragung durch die Richterin weder an konkrete Abläufe noch Zeiträume einzelner Vorfälle erinnern. Objektive Beweise blieben aus.
Fehlende Glaubwürdigkeit
Nicht zuletzt im Hinblick darauf, dass die Zeugin mehrfach einräumte, bei ihrer polizeilichen Einvernahme gelogen zu haben, sprach die Richterin den Angeklagten vom Vorwurf des Suchtgifthandels im Zweifel frei. „Wenn jemand vor Gericht immer wieder sagt, dass er vor der Polizei die Unwahrheit gesagt hat, spricht das nicht für dessen Glaubwürdigkeit“, begründete die Frau Rat den Freispruch. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
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