Subtile Überraschungen für Schubertiadepublikum

Nun, der Wettkampf ging unentschieden aus. Schuen und sein Partner am Klavier boten jedenfalls eine Deutung von dramatischer Wucht, wie überhaupt der Sänger an diesem Tag unüberbietbar gut in Form war. Zwischen den Gesängen Schuberts stand Thomas Larchers Liederzyklus „Unerzählt“ nach Texten von Winfried G. Sebald am Programm – der 1944 geborene Dichter hat Teile seines bewegten Lebens im nahen Allgäu und in St. Gallen verbracht. Dass Andrè Schuen mit der Musik des 1963 geborenen Thomas Larcher etwas anfangen kann, wissen wir seit dessen Oper „Das Jagdgewehr“, die 2018 in Bregenz mit Andrè Schuen in der Hauptrolle uraufgeführt wurde. Auch die aphoristisch knappen dreizehn Lieder des Zyklus „Unerzählt“ kamen seiner Ausdruckskraft und seinem eindrucksvoll weiten Stimmumfang entgegen. Doch mehr noch lag der Fokus auf dem Klavierpart, der abgeklemmte Saiten im Korpus oder Zupfen derselben sowie allerlei Finessen im Umgang mit dem Pedal forderte. Daniel Heide vollzog dies alles mit der ihm eigenen Souveränität, wie er auch die fordernden Begleitungen der Schubert-Lieder großartig darbot.